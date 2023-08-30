Обжариваем с ложкой сахара, добавляем чеснок и специи: божественно вкусные кисло-сладкие баклажаны по-китайски на зиму

Готовим: нарезаем баклажаны средними кусочками и обжариваем до золотистости. В том же масле слегка обжариваем ложку сахара. Выкладываем туда нарезанные соломкой остальные овощи и жарим 3-4 минуты.

Добавляем чеснок, оставшийся сахар и специи по вкусу, и жарим еще 1 минуту. Вливаем уксус – можно немного больше по вкусу. Выкладываем баклажаны к овощам. Отдельно разводим в воде крахмал, вливаем туда же и тушим заготовку до загустения жидкости. Раскладываем баклажаны по-китайски в стерилизованные банки и закатываем.

По материалам lafoy.ru