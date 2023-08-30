Обжариваем с ложкой сахара, добавляем чеснок и специи: божественно вкусные кисло-сладкие баклажаны по-китайски на зиму

Если вы неравнодушны к китайской кухне, попробуйте приготовить и закрутить на зиму кисло-сладкие баклажаны по-китайски. Рецепт несложный, а удовольствия от этой закуски в холодное время года можно получить максимальное.
Ингредиенты: 5 баклажанов, 2 моркови, 1 головка чеснока, 2 болгарских перца, 1/2 луковицы, 1 стакан воды, 1 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. имбиря, специи.
Готовим: нарезаем баклажаны средними кусочками и обжариваем до золотистости. В том же масле слегка обжариваем ложку сахара. Выкладываем туда нарезанные соломкой остальные овощи и жарим 3-4 минуты.
Добавляем чеснок, оставшийся сахар и специи по вкусу, и жарим еще 1 минуту. Вливаем уксус – можно немного больше по вкусу. Выкладываем баклажаны к овощам. Отдельно разводим в воде крахмал, вливаем туда же и тушим заготовку до загустения жидкости. Раскладываем баклажаны по-китайски в стерилизованные банки и закатываем.
По материалам lafoy.ru