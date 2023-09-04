Салат с куриной печенью и малиной - получится как в ресторане

Ингредиенты:
- Куриная печень 250 г (79 р.)
- Творожный сливочный сыр 2 ст. ложки с горкой (34 р.)
- Чеснок 1 зубчик (1 р.)
- Мята 2 веточки (15 р.)
- Микс салатных листьев 30 г (30 р.)
- Малина 60 г (163 р.)
- Кедровые орехи горсть 5 г (24 р.)
- Бальзамический крем 10 мл (5 р.)
- Оливковое масло 10 мл (8 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 2 порции = 361 р., 1 порция = 180 р.
Приготовление:
У печени удалить жилки и нарезать средники кусочками. На сковороду налить 20 мл подсолнечного масла, отправить печень, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить с двух сторон на среднем огне. Перевернуть на вторую сторону и влить немного воды, накрыть крышкой и довести до готовности в течение нескольких минут.
Творожный сыр смешать с измельченным чесноком и мелко нарубленными листиками мяты.
На большую тарелку вложить салатные листья, полить бальзамическим кремом и взбрызнуть оливковым маслом.
На салатные листья переложить печень, кнели из творожного сыра, украсить малиной и кедровыми орешками.
Приятного аппетита!