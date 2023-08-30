Добавляем 2 ложки в воду: через 15 минут желтизна и пятна исчезают без отбеливателя!

Попробуйте отличный народный метод отбеливания вещей при помощи обычной поваренной соли. Очень дешево и эффективно!

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Соль не портит ткани и даже наоборот, делает их мягкими и податливыми.

Налейте в миску кипяток. Растворите в воде две столовые ложки соли с горкой. Добавьте одну столовую ложку разрыхлителя теста. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Замочите одежду в данном составе. Далее в нем же постирайте белые вещи. Они станут кристально чистыми, будто вы их только что принесли из магазина!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».