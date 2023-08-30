Если захотелось суши, а готовить лень: самый простой рецепт (все смешиваем в шарики)

Суши и роллы сейчас стоят сумасшедших денег. Конечно, можно не тратиться, а собрать японскую вкуснятину дома, но сколько же с ними возни!

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Не задумывались, а зачем все-таки накручивать роллы и суши именно так? На самом деле делается все это для ресторанной подачи, проще говоря, для красоты.

Дома же можно выполнить суши, просто соединив все ингредиенты в одну массу, и скатав из нее шарики. Поверьте, на вкус это никак не повлияет!

Мы будем использовать крабовые палочки для максимальной дешевизны, а вы, если хотите, можете брать любые морепродукты.

Ингредиенты: вареный рис - 150 г, вода - 175 г, рисовый уксус - 20 мл, крабовые полочки - 200 г, лук - 20 г, чипсы нори - 10 г, кунжут - 1 чай. лож., майонез - 1 стол. лож., терияки.

Просто берем все ингредиенты, измельчаем (какие надо) и смешиваем. Скатываем в шарики, поливаем соусом терияки или даем соевый соус при подаче. Можно подать с имбирем и васаби.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»