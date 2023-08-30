Быстрая заготовка «Щи»: потом зимой откроем баночку, добавим бульон и суп готов!

Многие хозяйки делают на зиму заправку для борща, чтобы зимой экономить свое время и варить супчик за 7 минут.

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Но не стоит ограничивать свое меню! Попробуйте эту вкуснейшую закатку для щей. Вернувшись с работы или после домашних хлопот эти баночки станут для вас палочкой-выручалочкой. Добавьте бульончик, пару картофелин – и горячий вкуснейший супчик у вас на столе!

Ингредиенты: капуста – 1 кг, лук - 300 г, морковь – 300 г, томаты – 300 г, перец сладкий – 300 г, соль – 2 стол. лож., сахар – 1 стол. лож., постное масло – 50 мл, вода – 100 мл, уксус – 50 мл, зелень – пучок.

Все измельчаем так, как мы бы делали это в суп. Кладем овощи в кастрюлю, вливаем воду, постное масло, бросаем соль и сахар.

Варим 20 минуток при помешивании. В конце заправляем уксусом, размешиваем.

Раскладываем по стерильным баночкам, накрываем обработанными крышечками.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».