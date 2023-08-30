А какой аромат! Молдавские лепешки с творогом - ничего вкуснее не ели

Не только на Кавказе, но и в Молдавии обожают печь лепешки. Правда, делают их в основном с творогом и зеленью, без сыра.

Рецепт простой. Возьмите 500 г творога, 400 г муки, 230 мл воды, 100 г зелени, 1 яйцо, растительное масло.

Смешайте муку с водой, добавьте яйцо и замешайте тесто.

Раскатайте тонкие круги и положите сверху смешанный с зеленью творог. Сверху положите второй пласт и сделайте лепешки.

Обжарьте на сковородке на растительном масле - блюдо готово.

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