Слоеный салат «Мужские грезы»: сварили мясо и натерли самый простой сыр

Домашнюю еду можно разнообразить салатами. Например, есть отличное решение - слоеный салат «Мужские грезы». Блюдо сытное и легкое в приготовлении.

Для рецепта вам понадобятся 250 г вареной говядины, 100 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 2 луковицы, 100 мл майонеза, 1 ст.л. уксуса, молотый черный перец, соль.

Вареное мясо, яйца и сыр натрите на крупной терке. Лук мелко порежьте и сбрызните уксусной кислотой. Затем выкладывайте слови.

Первый - мясо, второй - яйца. Далее - лук и в самом конце - сыр. Каждый слой надо солить и смазывать майонезом.

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