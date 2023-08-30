Консервированные баклажаны «Огонек» с чесночком: каждый кусочек — сказка (делайте двойную порцию)

Эта остренькая закрутка из баклажанов редко кого-то оставляет равнодушным. Обычно первая порция съедается сразу. И только вторая идет на зиму. Готовьте сразу много!

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Ингредиенты: 6 кг баклажанов, 10 сладких перцев, 1 острый перец, 1 стакан чеснока, 1 стакан сахара, 1 стакан 9% уксуса, 1 стол. лож. соли для маринада, 1 литр постного масла.

Баклажаны нарезаем в виде кружочков (толщину делаем примерно в сантиметр), солим, распределяем руками, отставляем пропитаться на часик-полтора.

В течение этого времени баклажаны пустят сок и из них выйдет горечь. Сливаем сок из баклажанов.

Жарим слайсы баклажанов на средних температурах. Ждем, когда остынут.

Готовим маринад. Сладкий перец, чеснок и горький перец измельчаем либо на мясорубке, либо в кухонном комбайне. К смеси добавляем соль, сахар и уксус. Доводим данный состав до кипения.

Далее кусочки баклажанов, которые уже остыли, обмакиваем в соус небольшими порциями и складываем в заранее простерилизованные банки. Если остался соус, доливаем в банки сверху.

Заполненные банки ставим в большую кастрюлю заливаем водой, на два пальца, не доходя до верха банок. На дно кидаем полотенце или кладем подставку для стерилизации, если имеется такая.

Стерилизуем баклажаны 25 минуток с момента закипания воды. Закрываем крышками стерильными, ставим вверх дном и оставляем до охлаждения.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».