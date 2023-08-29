Все режем кубиками и обжариваем на сковороде: рецепт божественно вкусной икры из баклажанов по-ташкентски

Готовим: овощи режем кубиками. Лук с морковью — помельче, баклажаны, перец и помидоры немного покрупнее. А вот острый перчик лучше нашинковать тонкими кружочками. Всю зелень мелко нарубить. Теперь раскаляем на среднем огне казан с растительным маслом. Масла выливаем примерно полстакана. Обжариваем сначала лук, потом морковь, затем чеснок, затем сладкий и острый перцы, затем баклажаны, постоянно легко перемешивая икру.

В последнюю очередь закладываем помидоры, тщательно перемешиваем, убавляем огонь и тушим без крышки до испарения излишней жидкости.

Солим, пробуем на баланс кисло-сладко. Если отдает в кислое, исправляем вкус парой ложек сахара. Закладываем зелень, перемешиваем, закрываем крышкой, тушим 5-6 мин., пока зелень не размягчится. Выключаем огонь и даем настояться полчаса.

По материалам дзен-канала «Брусника»