Все режем кубиками и обжариваем на сковороде: рецепт божественно вкусной икры из баклажанов по-ташкентски

Попробуйте приготовить икру из баклажанов по-ташкентски. Знатоки утверждают, что в столице Узбекистана баклажаны готовят именно так.
Ингредиенты: баклажаны средние – 4 шт.; помидоры спелые средние – 9 шт.; перец сладкий – 7 шт.; морковь среднего размера – 2 шт.; лук репчатый – 3 шт.; перец острый – 1 шт.; чеснок – 1 головка; петрушка, кинза, базилик – по 1 пучку.
Готовим: овощи режем кубиками. Лук с морковью — помельче, баклажаны, перец и помидоры немного покрупнее. А вот острый перчик лучше нашинковать тонкими кружочками. Всю зелень мелко нарубить. Теперь раскаляем на среднем огне казан с растительным маслом. Масла выливаем примерно полстакана. Обжариваем сначала лук, потом морковь, затем чеснок, затем сладкий и острый перцы, затем баклажаны, постоянно легко перемешивая икру.
В последнюю очередь закладываем помидоры, тщательно перемешиваем, убавляем огонь и тушим без крышки до испарения излишней жидкости.
Солим, пробуем на баланс кисло-сладко. Если отдает в кислое, исправляем вкус парой ложек сахара. Закладываем зелень, перемешиваем, закрываем крышкой, тушим 5-6 мин., пока зелень не размягчится. Выключаем огонь и даем настояться полчаса.
По материалам дзен-канала «Брусника»