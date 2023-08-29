Режем квадратиками, добавляем чеснок и перец: готовим обалденно вкусную капусту в свекольном рассоле – от пряных ароматов исходим слюной

Готовим: 1. Нарежьте капусту небольшими квадратиками, свеклу - брусочками среднего размера. Нарежьте зубчики чеснока пластинами. На дно трехлитровой банки выложите немного нарезанной свеклы и 1 измельченный зубчик чеснока. Добавьте слой капусты и слегка все утрамбуйте. 2. Повторите слои, чередуя кусочки капусты, свеклу и чеснок. Влейте растительное масло. 3. Влейте в кастрюлю воду, соль и сахар. Добавьте лавровый лист и черный перец горошком. Доведите смесь до кипения. Когда маринад закипит, добавьте уксус. Перемешайте маринад и выключите огонь. Небольшими порциями влейте горячий маринад в банку. Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения, затем - в холодильник на 15 часов.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»