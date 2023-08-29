Режем квадратиками, добавляем чеснок и перец: готовим обалденно вкусную капусту в свекольном рассоле – от пряных ароматов исходим слюной

Попробуйте приготовить белокочанную капусту в свекольном рассоле. Это одна из самых вкусных и пикантных закусок осени.
Ингредиенты: капуста белокочанная -1,3 кг, свекла - 1 шт., чеснок - 5 зубчиков, масло растительное - 60 мл.
Маринад: вода - 1,5 л, сахар - 150 г, соль - 3 ст. л., уксус столовый 9% - 150 мл, перец черный горошком - 6 шт., лавровый лист - 3 шт.
Готовим: 1. Нарежьте капусту небольшими квадратиками, свеклу - брусочками среднего размера. Нарежьте зубчики чеснока пластинами. На дно трехлитровой банки выложите немного нарезанной свеклы и 1 измельченный зубчик чеснока. Добавьте слой капусты и слегка все утрамбуйте. 2. Повторите слои, чередуя кусочки капусты, свеклу и чеснок. Влейте растительное масло. 3. Влейте в кастрюлю воду, соль и сахар. Добавьте лавровый лист и черный перец горошком. Доведите смесь до кипения. Когда маринад закипит, добавьте уксус. Перемешайте маринад и выключите огонь. Небольшими порциями влейте горячий маринад в банку. Закройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения, затем - в холодильник на 15 часов.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»