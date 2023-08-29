Ароматное и нежное на вкус: рецепт божественно вкусного яблочного пюре на зиму — все дело в этом ингредиенте

Готовим: 1. Очистите яблоки, нарежьте на мелкие ломтики, поместите их в кастрюлю с толстым или двойным дном. 2. Добавьте воду, доведите до кипения, тушите на минимальном огне под закрытой крышкой в течение 15-25 минут до размягчения яблок. Время тушения зависит от сорта яблок. Добавьте сахар, тушите еще 5 минут, периодически помешивая деревянной лопаткой. 3. Пробейте яблоки с помощью погружного блендера до однородности. Добавьте сгущенное молоко, варите еще 5 минут, помешивая деревянной лопаткой. Регулируйте количество добавляемой сгущенки по своему вкусу. Разлейте горячую заготовку по стерилизованным банкам, закатайте чистыми крышками, дайте остыть. Храните яблочное пюре в прохладном месте.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»