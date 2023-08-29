Бомбически вкусный салат с хрустящими баклажанами: плюс фетаки, томаты, кинза (готовить 5 минут)

Этот салат с хрустящими жареными баклажанами забыть невозможно. Он очень красивый, яркий, вкусный, имеет необычный вкус. Готовьте его на праздники и каждый день. Рецепт простой и быстрый.

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Ингредиенты: 2 баклажана, 1 сладкий перец, упаковка черри, сыр фетака или фетакса, или сиртаки, горсть грецких орехов, кинза или петрушка, 2 столовые ложки муки. На заправку: 1 столовая ложка соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец.

Нарежьте баклажаны на кубики, обваляйте в муке, обжарьте в масле. Смешайте с нарезанными черри, перцем, сыром, петрушкой. Добавьте измельченные орехи.

Смешайте соевый соус, оливковое масло, соль и перец. Заправьте салат.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»