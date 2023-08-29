Как сварить свеклу за 10 минут — трюк с пакетом: сочная и мягкая, без грязной посуды и брызг вокруг

Россияне обожают салаты со свеклой, но редко кто любит ее варить. Этот овощ готовится долго, да к тому же разбрызгивает вокруг себя фиолетовый отвар. Потом эти пятна отмыть не так-то просто.

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Однако с появлением микроволновок на наших кухнях с этой проблемой можно попрощаться навсегда. Всего за 10 минут в этой печи вы можете сварить свеклу без единой капли рядом.

Возьмите целый полиэтиленовый пакет, положите в него свеклу, налейте полстакана воды, завяжите сверху узлом и сделайте вилкой возле него несколько проколов. Так горячий пар сможет выйти, не порвав мешочек.

Поставьте мощность на максимум и таймер на 10-15 минут. В итоге вы достанете вкусный и сочный овощ из пакетика.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»