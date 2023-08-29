Из Грузии привезли роскошный рецепт баклажанов на зиму: половину таза съедаем сразу, потом закатываем

Баклажаны по-грузински — это та зимняя заготовка, которая крайне редко доживает до холодов. Чаще всего, наготовив таз, вы половину его съедите сразу. Это очень вкусно, аппетитно и привлекательно. Устоять невозможно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: баклажаны — 2 кг, помидоры — 600 г, болгарский перец — 600 г, чеснок — 1–2 головки, перец горький — 1–2 стручка, масло постное — 100 мл, столовый уксус 9% — 70 мл, сахар песок — 150 г, поваренная соль — 2 столовые ложки (крупная, без йода в составе).

Баклажаны рубим на кругляшки. Присыпаем крупной поваренной солью. Распределяем соль по слайсам баклажанов, оставляем примерно на 60 минут пропитываться, так мы уберем горечь. Далее кусочки баклажанов промываем.

Потом прокручиваем или пробиваем в блендере томаты, чеснок и перец.

Перекладываем данный состав в кастрюлю или металлический таз, поливаем столовым уксусом и постным маслом, присыпаем солью и сахарным песком.

Ставим вариться на печь. После закипания помидорной массы бросаем также кусочки баклажанчиков.

Варим на средних температурах и не забываем помешивать (30 минут).

Закатываем наши роскошные и вкусные баклажаны горячими в простерилизованные банки, закрываем стерильными крышками, переворачиваем и ждем, когда заготовка остынет.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».