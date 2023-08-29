Проверенный рецепт обалденного лечо «как у мамы»: всего два действия — сварили и закатали

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Ингредиенты: томаты — 2 кг, перец — 2 кг, масло постное — 1 стакан, соль — 1,5 ст.л. без горки, сахар — 1 стакан, уксус 70% — 1 столовая ложка.

В кастрюлю налить масло, помидоры нарезать крупными дольками и тушить 30 минут. Нарезать перец дольками.

Положить к помидорам. Всыпать соль, сахар и перемешать.

После закипания варить 10 минут. За 5 минут до готовности добавить уксус. Перемешать и разложить салат по банкам, которые заранее простерилизовали. Не забыть укутать.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».