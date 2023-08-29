Взяли всех овощей по килограмму: вкуснейший салат «Калейдоскоп» на зиму — 30 банок не хватает!

Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг сладкого перчика, 1 кг помидоров, 1 кг огурчиков, 5 чайных ложек соли, 5 столовые ложки сахара, 1 стакан постного масла, 1 стакан столового уксуса 9 %, чеснок — по вкусу.

Нашинковать все овощи. Залить маслом, уксусом, присыпать сахарочком и солью (обязательно берем крупную, не йодированную).

Перемешать и оставить пропитываться сахаром и солью. Должен пойти сок.

Когда пройдет около одного часа, поставить наш овощной состав на плиту.

Когда он закипит, проварить десять минут. Все готово!

Далее нам останется только разложить вкуснейшую заготовку по стерильным баночкам, не забывая соки. И закатать стерильными крышечками.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».