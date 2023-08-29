Баклажаны «как грибы»: любители корейской кухни оценят (быстрая и вкусная закатка)

Эта зимняя закатка станет самой любимой для тех, кто любит баклажаны и острые корейские салаты.
Заготовка совсем не сложная и отлично хранится зимой, а баклажаны по виду напоминают порезанные грибы.
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Ингредиенты: баклажаны — 1,5 кг, чеснок — 2 головки, укроп — 1 пучок, острый стручковый перец — по вкусу, постное масло — 80 мл, уксус 9% — 60–70 мл, соль — 1–1,5 ст. ложки.
Выход салата — 1,7 литра.
Приготовим заправку, смешав соль с сахаром, измельченным чесноком, острым перцем и укропом, маслом и уксусом.
Баклажаны нарубим кубиками со стороной в 3 см.
В кастрюле вскипятим воду и добавим в нее неполную столовую ложку соли.
Положим баклажаны и после закипания проварим 5 минут под крышкой.
Откинем на дуршлаг. Смешаем баклажаны с заправкой. И оставим настаиваться один час, помешивая.
Разложим по банкам и прикроем крышками.
Простерилизуем 0,5 литровые банки — 30 минут, 0,75 литра — 45 минут.
Закрутим, перевернем, укутаем, подождем остывания и уберем на хранение.
Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет».