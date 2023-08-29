Баклажаны «как грибы»: любители корейской кухни оценят (быстрая и вкусная закатка)

Эта зимняя закатка станет самой любимой для тех, кто любит баклажаны и острые корейские салаты.

Заготовка совсем не сложная и отлично хранится зимой, а баклажаны по виду напоминают порезанные грибы.

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Ингредиенты: баклажаны — 1,5 кг, чеснок — 2 головки, укроп — 1 пучок, острый стручковый перец — по вкусу, постное масло — 80 мл, уксус 9% — 60–70 мл, соль — 1–1,5 ст. ложки.

Выход салата — 1,7 литра.