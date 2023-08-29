Яйца, сахар и мука: творожный кекс с яблоками — все смешали и залили в форму

Вкуснейший творожный кекс можно приготовить, если добавить в него яблоки. Готовится все просто, надо просто перемешать все ингредиенты.
Для рецепта возьмите 200 г творога, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 стакан муки, 2–3 яблока, 30 мл растительного масла.
Продукты тщательно перемешайте и залейте в форму. Сверху положите нарезанные на средние кусочки яблоки. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».