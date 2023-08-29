Для худеющих! Самое удачное тесто для блинов — взяли самый простой творог, и никакой пшеничной муки

Блины тоже могут быть полезными. Главное, правильно приготовить тесто, не используя вредные продукты. Например, не добавляйте в тесто пшеничную муку, замените ее рисовой.

Возьмите 100 г творога, 400 мл молока, 100 мл кипятка, 2 яйца, 25 г кукурузного крахмала, 130 г рисовой муки, 3 ст.л. кокосового масла, 0,3 ч.л. соды, подсластитель и соль.

Тщательно смешайте все продукты в отдельной миске. Обжарьте блины привычным способом на сковородке — чем тоньше, тем полезнее получится ваш десерт.

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