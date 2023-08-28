Легкий во всех смыслах: низкокалорийный ягодный торт без муки и выпечки — просто все смешали и отправили в холодильник

Попробуйте приготовить этот легкий во всех смыслах десерт. Его не нужно выпекать, а за счет того, что в торте нет муки, он низкокалорийный и не повредит стройным фигурам.

Ингредиенты: 550 г ягоды, 700 г сметаны, 1 стакан сахара, 90 мл воды, 25 г желатина, ванилин.

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