Баклажанная икра без стерилизации на зиму: очень удачный и вкусный метод — кусочками

Этот рецепт проверен уже не одним поколением хозяек. Баклажанная икра кусочками без стерилизации получается по нему невероятно аппетитной, разлетается со стола быстрее мяса.

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Вес всех овощей указан в очищенном виде, кроме помидоров. Получится 6-6,5 литров икры.

Ингредиенты: баклажаны – 3 кг, помидоры – 3 кг, болгарский перец – 1,5 кг, острый стручковый перец – 3 шт., лук репчатый – 1,5 кг, морковь – 1200 г, соль – 9 ст. ложек (из них 3 ложки для варки, а 6 ложек для замачивания баклажанов), сахар – 1,5 ст. ложки, уксус 9% – 4,5 ст. ложки, масло постное без запаха – 450 мл.

Нарезаем маленькими кубиками баклажаны, морковь, лук, болгарский перец и помидоры. Баклажаны заливаем водой и посыпаем солью. Оставляем на час.

На части масла обжариваем лук, потом кладем в него морковь и томим до мягкости, уменьшив огонь.

Помидоры провариваем 20-30 минут. Отдельно обжариваем перец и баклажаны. С них после вымачивания нужно отжать воду.

Баклажаны, перец и томаты выкладываем в основную посуду. Накрываем крышкой и дожидаемся кипения.

Далее варим 30 минут. Кладем соль и сахар. Накрываем крышкой и варим 10 минут.

Добавляем уксус и варим под крышкой еще 10 минут. Раскладываем по банкам и сразу закручиваем.

Переворачиваем, укутываем полотенцем и оставляем на сутки. Храним в темном и прохладном месте.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет».