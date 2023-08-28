Баклажанная икра без стерилизации на зиму: очень удачный и вкусный метод — кусочками

Баклажанная икра. Фото: соцсети

Рецепт не быстрый, но это того стоит.

Этот рецепт проверен уже не одним поколением хозяек. Баклажанная икра кусочками без стерилизации получается по нему невероятно аппетитной, разлетается со стола быстрее мяса.

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Вес всех овощей указан в очищенном виде, кроме помидоров. Получится 6-6,5 литров икры.

Ингредиенты: баклажаны – 3 кг, помидоры – 3 кг, болгарский перец – 1,5 кг, острый стручковый перец – 3 шт., лук репчатый – 1,5 кг, морковь – 1200 г, соль – 9 ст. ложек (из них 3 ложки для варки, а 6 ложек для замачивания баклажанов), сахар – 1,5 ст. ложки, уксус 9% – 4,5 ст. ложки, масло постное без запаха – 450 мл.

Нарезаем маленькими кубиками баклажаны, морковь, лук, болгарский перец и помидоры. Баклажаны заливаем водой и посыпаем солью. Оставляем на час.

На части масла обжариваем лук, потом кладем в него морковь и томим до мягкости, уменьшив огонь.

Помидоры провариваем 20-30 минут. Отдельно обжариваем перец и баклажаны. С них после вымачивания нужно отжать воду.

Баклажаны, перец и томаты выкладываем в основную посуду. Накрываем крышкой и дожидаемся кипения.

Далее варим 30 минут. Кладем соль и сахар. Накрываем крышкой и варим 10 минут.

Добавляем уксус и варим под крышкой еще 10 минут. Раскладываем по банкам и сразу закручиваем.

Переворачиваем, укутываем полотенцем и оставляем на сутки. Храним в темном и прохладном месте.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет».

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