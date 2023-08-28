Говядина в цитрусовом соусе — мясо таит во рту, вкуснятина нереальная

Дети не любят мясо, поэтому существуют рецепты, которые они точно не пропустят. Один из вариантов - говядина в цитрусовом соусе. Мясо таит во рту, поэтому ребенку не придется напрягаться, чтобы прожевать.

Для приготовления вам понадобятся 450 г говядины, 2 ч. л. цедры, 0,5 стакана апельсинового сока, четверть стакана коричневого сахара, по 2 ст. л. рисового уксуса и соевого соуса, 2 ч. л. имбиря и кукурузного крахмала, 2 пера зеленого лука, растительное масло.

Мясо мелко порежьте и обжарьте на сковородке. Затем выньте. В эту же сковородку залейте апельсиновый сок, уксус, соус, добавь цедру, тертый имбирь и крахмал. Протушите две минуты.

Затем добавьте мясо и потомите все вместе еще минут 10. Можно подавать к столу.

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