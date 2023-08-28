Ароматные и пикантные: закручиваем на зиму баклажаны по-корейски только по этому рецепту — сносит голову от запахов

Готовим: Баклажаны нарежьте небольшими брусочками. Морковку натрите на терке для корейских салатов. Лук нарежьте полукольцами, а болгарский перец — тонкой соломкой. В кастрюле с толстым дном или в казане разогрейте растительное масло. Отправьте лук обжариваться. Готовьте, помешивая, до прозрачности. Следом отправьте обжариваться морковку, затем перец, после него — баклажаны. Всыпьте соль, сахар и перец горошком.

Все перемешайте, накройте крышкой и доведите до кипения. Откройте крышку и проверьте, достаточно ли жидкости образовалось в казане. Если сока от овощей не хватает, то влейте необходимое количество кипятка (около 0,5 стакана). Снова все перемешайте, пламя убавьте до умеренного и тушите овощи 30–40 минут. Затем добавьте мелко порубленные зелень и чеснок в казан, перемешайте и тушите еще 10–15 минут.

Влейте уксус и подержите на плите еще 5 минут. Разложите готовые баклажаны по стерильным баночкам и закройте крышками при помощи специального ключа. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Баночки с баклажанами надо хранить в темном прохладном месте.

По материалам 1000.menu