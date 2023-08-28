Ароматные и пикантные: закручиваем на зиму баклажаны по-корейски только по этому рецепту — сносит голову от запахов

Попробуйте приготовить баклажаны по-корейски только по этому рецепту. Они получатся ароматными и пикантными, а от запахов на кухне у вас снесет голову.
Ингредиенты: баклажаны — 2 кг, морковь — 400 г, лук — 400 г, болгарский перец — 1,2 кг, чеснок — 10 зубчиков, перец чили, перец горошком, зелень петрушки — по вкусу, растительное масло — 100 мл, уксус 9 % — 120 мл, сахар — 3 столовые ложки, соль — 3 чайные ложки.
Готовим: Баклажаны нарежьте небольшими брусочками. Морковку натрите на терке для корейских салатов. Лук нарежьте полукольцами, а болгарский перец — тонкой соломкой. В кастрюле с толстым дном или в казане разогрейте растительное масло. Отправьте лук обжариваться. Готовьте, помешивая, до прозрачности. Следом отправьте обжариваться морковку, затем перец, после него — баклажаны. Всыпьте соль, сахар и перец горошком.
Все перемешайте, накройте крышкой и доведите до кипения. Откройте крышку и проверьте, достаточно ли жидкости образовалось в казане. Если сока от овощей не хватает, то влейте необходимое количество кипятка (около 0,5 стакана). Снова все перемешайте, пламя убавьте до умеренного и тушите овощи 30–40 минут. Затем добавьте мелко порубленные зелень и чеснок в казан, перемешайте и тушите еще 10–15 минут.
Влейте уксус и подержите на плите еще 5 минут. Разложите готовые баклажаны по стерильным баночкам и закройте крышками при помощи специального ключа. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Баночки с баклажанами надо хранить в темном прохладном месте.
По материалам 1000.menu