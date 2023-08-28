Проще простого! Вкуснейшие бутерброды детям на завтраки — никогда не откажутся

Детям сложно придумать что-то на завтраки из еды, так как им постоянно все не нравится. Но есть бутерброды, которые едят почти все.

Для приготовления вам понадобится 10 ломтиков хлеба, 150 г колбасы, 1 помидор, половина желтого перца, половина пучка зелени, 120 г сыра, 2 ст.л. майонеза, специи.

Колбасу, помидоры и перец нарезаем мелким кубиком. Сыр трем, зелень мелко рубим. Все смешиваем в отдельной миске и заправляем майонезом.

Намазываем все на хлеб и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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