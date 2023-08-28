Лимонный пирог «Княжеский» на молоке: 5 ложек муки, 3 яйца и сливочное масло — проще не бывает

Готовим лимонный пирог «Княжеский» на молоке со сливочным маслом. Простой рецепт, с которым справятся даже дети. Выпечка получается сочной, воздушной — мама баловала этим пирогом по особым случаям, чаще всего готовили на именины.

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Берем 150 г сливочного масла, 130 г сахара, 3 яйца, 5 ст.л. муки, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 50 мл молока, 20 мл лимонного сока, цедра одного лимона.

Как готовить? Взбиваем сливочное масло с яйцами и сахаром. Добавляем муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем. Затем вливаем молоко, лимонный сок и цедру. Снова перемешиваем. Выкладываем тесто в форму для запекания и ставим в духовку на 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru