Шикарный торт без выпечки: бананы разминаем с маслом и сметаной и добавляем печенье — нереально вкусно, готовится быстро и просто

Попробуйте приготовить торт, который не нужно печь. Выглядит он довольно эффектно, а на вкус — просто божественный.

Продукты для этого десерта можно купить в любом магазине рядом с домом.

Ингредиенты: 4 банана, 180 г сливочного масла, 200 г сахара, 200 г сметаны, 500 г печенья, 50 г грецких орехов, корица, тертый шоколад.

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