Шикарный торт без выпечки: бананы разминаем с маслом и сметаной и добавляем печенье — нереально вкусно, готовится быстро и просто

Попробуйте приготовить торт, который не нужно печь. Выглядит он довольно эффектно, а на вкус — просто божественный.
Продукты для этого десерта можно купить в любом магазине рядом с домом.
Ингредиенты: 4 банана, 180 г сливочного масла, 200 г сахара, 200 г сметаны, 500 г печенья, 50 г грецких орехов, корица, тертый шоколад.
Готовим: Печенье разламываем на мелкие кусочки. Взбиваем сметану с сахаром, измельчаем орехи, разминаем бананы со сливочным маслом и все перемешиваем. В эту массу добавляем печенье, снова перемешиваем и выкладываем в форму. Посыпаем все корицей и шоколадной стружкой. Торт готов!
По материалам lafoy.ru