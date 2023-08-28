Как приготовить ленивые сырные пирожки-«пятиминутки»: заворачиваем в лаваш и жарим

Очень быстро и вкусно можно приготовить ленивые пирожки из тонкого лаваша. Этот рецепт станет одним из самых любимых у вас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Нарежьте тонкий лаваш на кусочки и заверните в них брусочки сыра, который плавится при нагревании, так будет вкуснее.

Обжарьте на растительном или сливочном масле не сковороде.

При желании можно приготовить на сухой сковороде и подать с несладким йогуртом. Это вариант понравится тем, кто на диете.

Также можно положить внутрь зелень, посыпать сыр сухим чесноком, станет еще вкуснее.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».