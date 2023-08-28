Омлет «Деревенский» с кабачком и сыром на сливочном масле — достойно шеф-повара: едим губами

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 1 кабачок, 3 яйца, 5 веточек петрушки, 30 г твердого сыра, 50 мл молока, 1 ст.л. муки, щепотка разрыхлителя, соль, молотый перец, 30 г сливочного масла.

Как готовить? Сначала кабачок и сыр нужно натереть на терке, следом мелко нарезать петрушку. Потом взбиваем яйца с молоком, солим, перчим, всыпаем муку и разрыхлитель. Добавляем сыр, кабачки и зелень. Готовую массу выливаем на разогретую сковороду и накрываем крышкой. Томим 6–8 минут на плите. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru