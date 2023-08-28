Кабачки нарезаем тонкими пластинками и заливаем маринадом из чеснока, меда и винного уксуса: это божественно вкусно

Готовим: Чистим кабачок и нарезаем тонкими пластинками. Смешиваем мед, половину столовой ложки винного уксуса, измельченный чеснок и ложку растительного масла. Немного посолим и хорошо перемешаем. Полученным маринадом зальем кабачок. Мелко измельчим укроп и добавим к кабачку. Снова хорошо перемешаем и оставим на 30 минут. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»