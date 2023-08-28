Улетный салат на зиму «Улетай-ка»: всего по килограмму (томаты, огурец, лук, перец, морковь)

Салат «Улетай-ка» реально улетает со стола моментально, такую вкуснятину все хотят попробовать. Она ароматная, яркая, аппетитная. И на все случаи жизни — хоть к картошечке в будни, хоть на закуску в праздники.
Ингредиенты берутся по килограмму, поэтому закрутка еще и хорошо запоминается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг слад.перца, 1 кг помидоров, 1 кг огурчиков, 5 чайных ложек соли, 5 столовые ложки сахара, 1 стакан постного масла, 1 стакан столового уксуса 9 %, чеснок — по вкусу.
Нарезаем овощи произвольно, как нравится. Можно кусочками, а можно соломкой. Соломка красиво смотрится в баночках, поэтому чаще режут именно так.
Заливаем нарезку маслицем и столовым уксусом, посыпаем сахарным песком и поваренной соль (крупной). Перемешиваем. Теперь важно, чтобы смесь настоялась и дала сок.
Примерно через час ставим наши овощи вариться на плиту в кастрюле. Ждем закипания и варим после этого десять минут.
Раскладываем по банкам вместе с маринадом. Закатываем баночки.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».