Улетный салат на зиму «Улетай-ка»: всего по килограмму (томаты, огурец, лук, перец, морковь)

Салат «Улетай-ка» реально улетает со стола моментально, такую вкуснятину все хотят попробовать. Она ароматная, яркая, аппетитная. И на все случаи жизни — хоть к картошечке в будни, хоть на закуску в праздники.

Ингредиенты берутся по килограмму, поэтому закрутка еще и хорошо запоминается.