Делаем баклажаны по-грузински на зиму: вкусно и сочно (готовьте сразу много)

От баклажанов по-грузински сходят с ума все, это просто нереальная вкуснотища. Готовьте очень много, потому что все баночки подчистую исчезают из холодильника мгновенно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: баклажаны — 2 килограмма, помидоры — 600 граммов, болгарский перец — 600 граммов, чеснок — 1–2 головки, перец острый — 1–2 стручка, масло постное — 100 миллилитров, столовый уксус 9% — 70 миллилитров, сахарный песок — 150 граммов, поваренная соль — 2 столовые ложки (крупная, без йода в составе).

Баклажаны подготовить, промыв и просушив полотенцем. Обрезать кончики и нарезать круглыми слайсами. Присыпать крупной поваренной солью. Руками распределить соль по кусочкам и оставить где-то на часик пропитываться, чтобы ушла горечь. Далее кусочки овощей промыть.

Потом нам понадобятся измельченные томаты, чеснок и перец. Овощи помыть, обсушить, очистить и измельчить либо в мясорубке, либо при помощи блендера.