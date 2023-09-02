Сальтимбокка и другие рецепты недели

Сальтимбокка

Своего рода шницель, но с сыровяленым окороком и обязательно - листьями шалфея. Предельно итальянское блюдо римской кухни.

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · веточка свежего шалфея (8 листиков) · 2 ст. ложки пшеничной муки · 2 ст. ложки растительного масла · 4 ломтика пармской ветчины (хамона, прошутто и т. п. - любых изделий из сыровяленого свиного окорока) · 50 г сливочного масла, полстакана белого сухого вина · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Каждое куриное филе прижимаем рукой к разделочной доске и разрезаем горизонтально на два куска.

2. Накрываем куски пищевой пленкой и слегка отбиваем до равномерной толщины. Солим-перчим.

3. Накрываем пласты мяса ломтиками пармской ветчины. Выкладываем по 2 листика шалфея. Закрепляем ветчину и листья на куске при помощи деревянных зубочисток (вонзаем почти горизонтально).

4. Нижнюю часть панируем в муке. Жарим на разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.

5. В ту же сковороду наливаем вино и выпариваем его в течение 30 секунд. Добавляем сливочное масло и прогреваем еще минуту. Получился соус.

6. Подаем сальтимбокку, полив соусом, с салатом из свежих овощей или пастой (или и тем и другим).

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