Сальтимбокка и другие рецепты недели

Сальтимбокка
Своего рода шницель, но с сыровяленым окороком и обязательно - листьями шалфея. Предельно итальянское блюдо римской кухни.
НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · веточка свежего шалфея (8 листиков) · 2 ст. ложки пшеничной муки · 2 ст. ложки растительного масла · 4 ломтика пармской ветчины (хамона, прошутто и т. п. - любых изделий из сыровяленого свиного окорока) · 50 г сливочного масла, полстакана белого сухого вина · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Каждое куриное филе прижимаем рукой к разделочной доске и разрезаем горизонтально на два куска.
2. Накрываем куски пищевой пленкой и слегка отбиваем до равномерной толщины. Солим-перчим.
3. Накрываем пласты мяса ломтиками пармской ветчины. Выкладываем по 2 листика шалфея. Закрепляем ветчину и листья на куске при помощи деревянных зубочисток (вонзаем почти горизонтально).
4. Нижнюю часть панируем в муке. Жарим на разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
5. В ту же сковороду наливаем вино и выпариваем его в течение 30 секунд. Добавляем сливочное масло и прогреваем еще минуту. Получился соус.
6. Подаем сальтимбокку, полив соусом, с салатом из свежих овощей или пастой (или и тем и другим).
Куриные котлеты с морковью
Фото: Shutterstock
Наше, русское диетическое блюдо для тех, кто избегает жареного.
НАДО (на 6 - 8 порций): 700 г куриного фарша · 200 г моркови · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 яйцо · немного укропа · 1 ст. ложка сметаны · 2 ст. ложки манной крупы · 1 ч. ложка сладкой паприки · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Морковь, чеснок и лук натираем на мелкой терке. Перекладываем к куриному фаршу.
2. Добавляем яйцо, сметану, манку, рубленый укроп, паприку, соль-перец.
3. Хорошо вымешиваем фарш и убираем в холодильник на 20 минут.
4. Формируем котлеты и выкладываем в форму, смазанную маслом (или на противень с пергаментом).
5. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 45 минут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Курица, жаренная с чесноком
Фото: Shutterstock
Популярное на Западе блюдо родом из Китая.
НАДО (на 2 порции): 1 филе куриной грудки · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка коньяка · 1 ст. ложка кукурузного крахмала · 1 головка чеснока · черный перец · 2 ст. ложки растительного масла + для жарки (в идеале кунжутное, но можно любое).
ГОТОВИМ:
1. Филе разрезаем горизонтально на 2 части и слегка отбиваем.
2. Давим в миску чеснок, добавляем соевый соус, перец, коньяк, крахмал, 2 ст. ложки масла, перемешиваем.
3. Кладем в маринад пласты курицы и оставляем на час.
4. В сковороде разогреваем масло и жарим курицу с двух сторон около 2 минут до золотистой корочки.
5. Подаем с рисом.