Песочное печенье, вареная сгущенка, сметана и орехи: божественно вкусный торт без выпечки готовится за 30 минут

Попробуйте приготовить невероятно вкусный торт из самых простых ингредиентов. Печь его не нужно, на кухне вы проведете не больше часа, а радости от божественного вкуса этого необычного десерта хватит на несколько дней.
Ингредиенты: печенье песочное прямоугольное – 1 кг, какао-порошок – две ст. л. с горкой, сметана – 400 гр., молоко сгущенное вареное – 1 банка, орехи обжаренные – 50 гр.
Готовим: сначала делаем крем для торта. Смешиваем сметану со сгущенкой и какао. Смазываем печенье кремом, сверху кладем еще печенье, также смазываем его кремом и выкладываем третье печенье. Делаем еще одну такую «башенку» и соединяем их кремом между. Ставим так, чтобы печенья стояли вертикально. Между «стопочками» тоже помещаем крем. То же самое проделываем с остальным печеньем, формируя торт. Обмазываем торт из печенья кремом.
Бока обрабатываем перемолотыми поджаренными орехами или печеньем. Украшаем по желанию. Убираем торт без выпечки в холодильник для пропитки. Затем достаем и подаем к чаю. Приятного аппетита!
По материалам russianfood.com