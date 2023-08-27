Песочное печенье, вареная сгущенка, сметана и орехи: божественно вкусный торт без выпечки готовится за 30 минут

Готовим: сначала делаем крем для торта. Смешиваем сметану со сгущенкой и какао. Смазываем печенье кремом, сверху кладем еще печенье, также смазываем его кремом и выкладываем третье печенье. Делаем еще одну такую «башенку» и соединяем их кремом между. Ставим так, чтобы печенья стояли вертикально. Между «стопочками» тоже помещаем крем. То же самое проделываем с остальным печеньем, формируя торт. Обмазываем торт из печенья кремом.

Бока обрабатываем перемолотыми поджаренными орехами или печеньем. Украшаем по желанию. Убираем торт без выпечки в холодильник для пропитки. Затем достаем и подаем к чаю. Приятного аппетита!

По материалам russianfood.com