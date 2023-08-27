Песочное печенье, вареная сгущенка, сметана и орехи: божественно вкусный торт без выпечки готовится за 30 минут

Печенье. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

Попробуйте приготовить невероятно вкусный торт из самых простых ингредиентов. Печь его не нужно, на кухне вы проведете не больше часа, а радости от божественного вкуса этого необычного десерта хватит на несколько дней.

Ингредиенты: печенье песочное прямоугольное – 1 кг, какао-порошок – две ст. л. с горкой, сметана – 400 гр., молоко сгущенное вареное – 1 банка, орехи обжаренные – 50 гр.

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Готовим: сначала делаем крем для торта. Смешиваем сметану со сгущенкой и какао. Смазываем печенье кремом, сверху кладем еще печенье, также смазываем его кремом и выкладываем третье печенье. Делаем еще одну такую «башенку» и соединяем их кремом между. Ставим так, чтобы печенья стояли вертикально. Между «стопочками» тоже помещаем крем. То же самое проделываем с остальным печеньем, формируя торт. Обмазываем торт из печенья кремом.
Бока обрабатываем перемолотыми поджаренными орехами или печеньем. Украшаем по желанию. Убираем торт без выпечки в холодильник для пропитки. Затем достаем и подаем к чаю. Приятного аппетита!

По материалам russianfood.com

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