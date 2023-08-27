Кальмары и крабовые палочки режем соломкой, добавляем яйцо и сыр: рецепт нереально вкусного салата, от которого в диком восторге все

Крабовые палочки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит готовить.

Попробуйте приготовить этот простой и вместе с тем изысканный салат с крабовыми палочками и кальмарами.

Времени на готовку уйдет немного, зато от его нереальной вкусноты придут в дикий восторг вообще все.

Ингредиенты: кальмар - 3-4 тушки, крабовые палочки - одна упаковка, сыр твердый – 100 г, яйца - 3 шт., майонез, соль - по вкусу.

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Готовим: кальмар очистить от кожицы и удалить хорду, отварить в кипящей воде не больше 2 минут. Яйца отварить и натереть на крупной терке. Сыр натереть на крупной терке. Крабовые палочки нарезать соломкой. Отварные кальмары нарезать соломкой. Все ингредиенты перемешать, посолить и заправить майонезом.

По материалам телеграм-канала: «Салатик! Закатки на зиму»

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