Кальмары и крабовые палочки режем соломкой, добавляем яйцо и сыр: рецепт нереально вкусного салата, от которого в диком восторге все

Попробуйте приготовить этот простой и вместе с тем изысканный салат с крабовыми палочками и кальмарами.

Времени на готовку уйдет немного, зато от его нереальной вкусноты придут в дикий восторг вообще все.

Ингредиенты: кальмар - 3-4 тушки, крабовые палочки - одна упаковка, сыр твердый – 100 г, яйца - 3 шт., майонез, соль - по вкусу.

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