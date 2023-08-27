Нежирные! Удивительные котлеты из кабачков - 20 минут запекаем в духовке

Котлеты можно сделать нежирными. Для этого достаточно запечь их в духовке вместо того, чтобы пожарить на сковородке. А если вместо мяса положить кабачки, то вообще получится полезно и вкусно.

Для приготовления вам понадобятся 1 кабачок, 1 яйцо, 4 веточки петрушки, 4 пера зеленого лука, 60 г твердого сыра, 1/3 стакана панировочных сухарей, 1,5 ст.л. муки, специи.

Все вышеперечисленные ингредиенты перемешайте и сформируйте котлеты. Выложите на форму для запекания и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Получится нежно и полезно.

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