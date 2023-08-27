Белки взбиваем в пену и выкладываем на противень: готовим пирожные безе по ГОСТу, как в Советском Союзе — есть один нюанс

Попробуйте приготовить безе вот по этому рецепту. Именно так делали эти знаменитые пирожные по ГОСТу в кулинариях в Советском Союзе.

Ингредиенты:

Безе: белки - 90 г, сахар - 240 г, ванильный сахар - 2 г, сок лимонный - 0,25 ч. л. Крем: масло сливочное - 120 г, яйца - 20 г, молоко - 70 г, сахар - 100 г, коньяк - 1 ч. л., красители.

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