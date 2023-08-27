Белки взбиваем в пену и выкладываем на противень: готовим пирожные безе по ГОСТу, как в Советском Союзе — есть один нюанс

Попробуйте приготовить безе вот по этому рецепту. Именно так делали эти знаменитые пирожные по ГОСТу в кулинариях в Советском Союзе.
Ингредиенты:
Безе: белки - 90 г, сахар - 240 г, ванильный сахар - 2 г, сок лимонный - 0,25 ч. л. Крем: масло сливочное - 120 г, яйца - 20 г, молоко - 70 г, сахар - 100 г, коньяк - 1 ч. л., красители.
Готовим: 1. Белки взбить в довольно крепкую пену. Постепенно всыпая сахар, продолжаем взбивать. В конце добавить ванильный сахар. Белковую массу переложить в конвертик и отсадить на противень. Сушить в разогретой до 100 градусов духовке 40-60 минут. 2. В молоке хорошо взбить яйцо. Процедить через ситечко. Всыпать сахар. Перемешать. Вылить в кастрюлю с толстым дном и поставить на минимальный огонь, довести до кипения. Варить 5-7 минут. Масло взбить с ванильным сахаром. Добавляя в масло по одной столовой ложке сиропа, взбить гладкий крем. В конце добавить коньяк. Отложить в разные мисочки по одной ст. ложке крема. Подкрасить красителями. 3. Крем переложить в кондитерский мешок, намазать одну безешку кремом. Накрыть второй половинкой.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»