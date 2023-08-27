Нужны только печенье «ушки», масло и молоко: готовим божественно вкусный торт «Наполеон» без выпечки

Готовим: для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков. Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Кастрюлю с молоком снять с огня. Частями добавить горячее молоко (приблизительно половину) в яичную смесь, постоянно перемешивая. Вылить яично-молочную смесь в кастрюльку с оставшимся молоком. Перемешать. Крем поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Если все же крем закипел и появились яичные хлопья, то перебить его погружным блендером до однородности. Заварной крем снять с огня. В горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать. При остывании крем будет становиться гуще.

Форму выстелить пищевой пленкой. Выложить слой печенья, покрыть теплым кремом, снова выложить печенье. Продолжать, пока не закончится весь крем. Немного печенья оставить для украшения торта.

Чтобы торт хорошо пропитался и был вкусным, нужно брать свежее, хрустящее слоеное печенье. Оставшееся печенье измельчить в крошку. Посыпать крошкой верх торта.

Оставить торт «Наполеон» пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.

По материалам russianfood.com