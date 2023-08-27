Готовим оладьи на кефире — без яиц: тают во рту, можно есть губами

Оладьи с нежной тающей во рту текстурой можно приготовить без яиц. Кефир в сочетании с содой сделает тесто нежным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 200 миллилитров кефира, 1 чайная ложка сахарного песка, 100 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка любого растительного масла без запаха, 1 чайная ложка пищевой соды.

Бросаем в кефир соду и оставляем на пару минут, чтобы пошла реакция. Добавляем сюда сухие ингредиенты и взбиваем при помощи миксера до однородности.

Вливаем постное масло, опять размешиваем, жарим как обычно на сковородке с маслом, переворачивая.

Источник: lafoy.ru.