Грузинский аджапсандали из баклажанов: готовим на зиму, сходим с ума и истекаем слюной от пряных ароматов уже сейчас

Готовим: 1. Баклажаны режем кружочками толщиной около 7-8 мм. Засыпаем баклажаны крупной солью, перемешиваем и оставляем на 20 минут. 2. В это время делаем соус. Нарезаем томаты кружочками или полукружьями толщиной около 5-7 мм., затем отправляем в небольшую кастрюлю и добавляем томатную пасту. Готовим на среднем огне около 20 минут. Помидоры пустят сок, получится ароматный соус. Накрываем кастрюлю крышкой, снимаем с огня и оставляем настояться. 3. Лук и болгарский перец тонко нарезаем. Используйте для приготовления аджапсандали красный перец или плоды разных цветов. Так готовое блюдо будет выглядеть ярче и аппетитнее. 4. Далее смываем соль с баклажанов и отжимаем их, затем обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Выкладываем на салфетки, чтобы впитали лишний жир. Обжариваем перец в том же масле, которое осталось после баклажан. Готовим, периодически помешивая, до тех пор, пока перец не станет мягким. Обжариваем лук до появления легкой румяности. Острый перец измельчаем колечками и слегка обжариваем. 5. Соединяем все продукты в одной большой посудине, добавляем соль, сахар, нарезанную кинзу и чеснок, пропущенный через пресс. Готовим на среднем огне около 20-25 минут (аджапсандали должен постоянно слегка побулькивать). Периодически перемешиваем овощное рагу, чтобы не подгорело. В конце вливаем уксус и готовим еще 3-5 минут. Раскладываем готовое рагу по стерильным баночкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания.

По материалам 1000.menu