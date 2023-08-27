Кабачки «как грибы»: лопают так, что за уши не оттащишь — классная закатка

Кабачки, которые напоминают по вкусу и виду соленые грибы, всегда первыми улетают из заготовок. Они просто маринуются и всегда запоминаются. Этот рецепт нравится многим.

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Ингредиенты: кабачки - 1 кг, сахар - 1 стол. лож., соль - 1 стол. лож., растительное масло - 3 стол. лож., уксус 9% - 2 стол. лож., укроп - большой пучок, чеснок - 4 зубчика, перец черный - ¼ чай. лож.⠀

Кабачки измельчаем в виде кубиков. Укроп меленько шинкуем, выдавливаем через пресс. Добавляем сахар, солим, вливаем масло и уксус.

Размешиваем, оставляем пропитываться на 1,5 часа. Иногда помешиваем.

Раскладываем замаринованные кусочки кабачков по стерильным баночкам вместе с заливкой. Отправляем затем на стерилизацию кабачки в баночках, далее закатываем стерильными крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».