Творог смешали с тертыми кабачками: нежнейшая запеканка на ужин - 30 минут в духовке

Кабачки очень удачно сочетаются с творогом. Поэтому запеканка получается невероятно вкусной и нежной.

Просто возьмите 3 кабачка, 100 г твердого сыра, 300 г творога, 3 яйца, 100 г сметаны, 2 зубчика чеснока, полпучка петрушки, соль, молотый черный перец, сливочное масло для смазки формы.

Кабачки натрите на терке и слейте жидкость. Далее смешайте с тертым сыром, яйцами, творогом, измельченным чесноком, сметаной, перцем и солью.

Полученную смесь выложите в форму и отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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