Невероятно вкусные кабачки с фаршем и сыром: готовим слоями в духовке

Невероятно вкусные кабачки слоями с фаршем и сыром можно приготовить за считанные минуты. Запекаются они в духовке, а потому не требуют жира. Блюдо простое, вкусное, доступное и очень аппетитное на вид.

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2 средних кабачка нарезать кружочками или продолговатыми ломтиками вдоль, выложить в форму, смазанную маслом.

50 граммов растительного масла смешать с солью, перцем и паприкой. Смазать этим составом ломтики кабачка.

300-400 граммов любимого мясного фарша смешать с нашинкованным луком и зеленью. Разложить по ломтикам кабачка.

Смешать 2-3 ложки сметаны с выдавленным через пресс чесноком (зубчик - два), нанести на фарш понемногу.

Сверху разложить ломтики томатов. Поставить в духовку на 20-25 минут, включив 200 градусов заранее.

Достать, посыпать тертым сыром и отправить запекаться еще на 10-15 минуток.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»