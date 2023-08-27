Сделаем творожные оладушки как пончики: невероятно нежные, тающие во рту

Невероятно вкусными получаются оладушки на твороге. Тесто роскошно поднимается за счет дрожжей и восхищает нежной и пышной текстурой.

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Ингредиенты: 250 граммов творога, 250 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла, 2 куриных яйца, 300 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 50 граммов сахара.

Подогреть немного молоко, но не кипятить. Важно, чтобы дрожжи остались живыми. Высыпать их в молоко, также всыпать половину указанной порции пшеничной муки.

Перемешать, на десять минут оставить в теплом месте подниматься.

В этот момент взбить творог с яйцами и сахаром при помощи блендера или кухонного комбайна. Соединить обе массы и добавить растопленное сливочное масло.

Ввести оставшуюся муку и оставить тесто в тепле еще на полчаса. Жарить оладушки до аппетитной корочки с двух сторон.

Источник: lafoy.ru