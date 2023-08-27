Делаем бесподобное лечо по-новому с зеленью: и 30 банок мало!

Лечо - это та заготовка, которая не залеживается в холодильнике или погребе. Ну а это лечо вкуснее обычного!

С зеленью оно становится бесподобным. Готовить надо сразу много, до зимы баночек обычно не хватает.

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Ингредиенты: 1 кг 700 г томатов, 1 кг болгарского перца (уже без серединок и косточек), 150 г сахарного песка, 1,5 стол. лож. соли, 2 стол. лож. растит. масла, большой пучок петрушечки, 1 голов. чеснока, 1/2 стол. лож. уксусной эссенции, 1 лаврушка, душистый перец, острый перчик (если любите острое).

Помидорки измельчить при помощи мясорубки и поставить на огонь готовиться. Полчаса проварить после закипания, бросив также лаврушку и душистый перчик горошком.

Нарезать продольно сладкий перец на кусочки. Бросить в посуду с помидорками. Туда же положить соль, сахарный песок, влить рафинированное масло, перемешать. Варить после закипания минут 10.

Далее бросить сюда же нашинкованную петрушку, проварить еще минут 5. Мелко нарезать чесночок и отправить в этот же состав, влить уксусную эссенцию.

Понизить до минимума температуру плиты и не выключая ее, разложить заготовку по простерилизованным банкам, закрыть стерильными крышками, перевернуть, укрыть до остывания.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».