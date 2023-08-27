Заготовка из перца в горчичной заправке станет любимой в вашей семье. Очень быстро, просто и нереально вкусно.

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Ингрeдиeнты:

Пeрец бoлгарcкий - 10 шт.

Вoда - 150 мл

Уксуc 9% - 70 мл

Сaхар - 2 ст.л.

Сoль - 1 ст.л.

Перец душистый - 5 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Горчица - 200 г

Масло растительное - 150 г

Перец нарезать тонкими полосками. В кастрюлю налить воду, уксус, бросить сахар, соль, душистый перец и лаврушку. Поставить на плиту и дождаться кипения.

Далее настала очередь перца. Положить и варить четверть часа, накрыв крышкой.

Соединить масло, горчицу, Смешать с перцем.

Разложить перец по стерильным банкам, остудить, накрыть крышками, хранить в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»