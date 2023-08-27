Когда готовишь на зиму, а съедают за вечер: сделаем закатку перца кусочками с горчичным соусом

Перец. Фото: соцсети

Даже на праздниках этот салат пользуется популярностью.

Заготовка из перца в горчичной заправке станет любимой в вашей семье. Очень быстро, просто и нереально вкусно.

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Ингрeдиeнты:

  • Пeрец бoлгарcкий - 10 шт.
  • Вoда - 150 мл
  • Уксуc 9% - 70 мл
  • Сaхар - 2 ст.л.
  • Сoль - 1 ст.л.
  • Перец душистый - 5 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Горчица - 200 г
  • Масло растительное - 150 г

Перец нарезать тонкими полосками. В кастрюлю налить воду, уксус, бросить сахар, соль, душистый перец и лаврушку. Поставить на плиту и дождаться кипения.

Далее настала очередь перца. Положить и варить четверть часа, накрыв крышкой.

Соединить масло, горчицу, Смешать с перцем.

Разложить перец по стерильным банкам, остудить, накрыть крышками, хранить в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»

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