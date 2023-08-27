Быстрый и нежный рулет из муки, яиц и сахара: внутрь варенье или сгущенка (20 минут)

Вам понадобится каких-то 20 минут, чтобы нежнейший десерт оказался у вас на столе. Рулет тает во рту, ингредиенты в нем самые простые и доступные. В начинку кладите все, что хочется: повидло, джем, варенье, сгущенку вареную, крем, сметану с сахаром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: 4 крупных яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли, ванильный сахар.

Взбить яйца с сахаром до пышной массы, постепенно ввести остальные ингредиенты, аккуратно размешивая лопаткой снизу вверх. Важно, чтобы в этот момент пузырьки от взбитых яиц не пропали.

Выпекать при 180°С в разогретой духовке 12-15 минут. Достать, горячим завернуть в сухое полотенце и дать в скрученном виде слегка остыть.

Аккуратно развернуть и промазать начинкой. Далее опять скрутить в рулет.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»