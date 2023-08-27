Обалденная аджика из кабачков: никто не верит, что это они — банка за раз глотается

Роскошная аджика из кабачков – это тот рецепт, который остается в домашней кулинарной книге навсегда. Вкусно, очень просто и надежно.

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Ингредиенты: 3 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 0,5 кг моркови, 0,5 кг сладкого перца, 4 головки чеснока, 2 ч.л. красного перца, 2 ст.л. соли, 100 г сахара, 100 г растительного масла, 50 г уксуса.

Все овощи прокручиваем на мясорубке. Кладем также соль, сахар и растительное масло. Тушим все вместе 40 мин. Добавляем красный перец и уксус, тушим еще 10 минут.

Закатываем и укутываем до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»