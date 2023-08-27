Самое ленивое хачапури из покупного слоеного теста (за 5 минут): кладем внутрь сыр, сверху бросаем яйцо

Ленивое хачапури по-аджарски – это то, что вы будете готовить каждую неделю. Аппетитная лепешка не надоедает, очень вкусная, сочная, хрустящая и так просто формируется, буквально за 5 минут..

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Ингредиенты: слоеное тесто (бездрожжевое) – 250 г, сыр сулугуни – 120 г, сыр моцарелла – 100 г, яйца – 3 шт.

Тесто размораживаем раскатываем, разрезаем на две тонкие прямоугольные лепешки. Оба вида сыра натираем, смешиваем. Кладем вдоль длинных двух краев лепешки, скатываем с двух сторон, формируя бортики. Края сцепляем, получается лодочка.

Посередине этой лодочки разбрасываем остатки сыра, смазываем яйцом, ставим в печь.

Выпекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов. За 1 минуту до конца добавляем желтки и при подаче на стол чуть смазываем сливочным маслом.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»