Огурцы «Южные»: готовим ломтиками на зиму в томатно-перечной массе с чесночком — вкуснятина

Обязательно стоит приготовить эту закуску из огурцов. Вам понравится интересный неизбитый вкус. К тому же закатка довольно проста в исполнении.

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Ингредиенты: огурцы – З кг, перец болгарский – 1 кг, помидоры – 2 кг, чеснок – 200 г, масло растительное – 1 стакан, соль – 3 ст. ложки, сахар – 0,5 стакана, уксус 9% - по 1 ч. ложке в каждую банку.

Огурцы нарезаем кружочками. Перец рубим на маленькие кусочки. Помидоры ошпариваем кипятком, удаляем кожицу, мелко шинкуем или пробиваем блендером. Чеснок выдавливаем.

В большую кастрюлю бросаем перец, помидоры, соль, сахар, доводим до кипения и варим примерно 20 минут, помешивая. Спустя время кладем огурцы, доводим до кипения и варим 5 минут. Вливаем масло, бросаем чеснок, готовим пару минут, не больше.

Снижаем огонь на минимум. Раскладываем по стерильным баночкам. Сверху вливаем в каждую по чайной ложке уксуса (на банку 700 граммов) и закатываем, переворачиваем.

Источник: Telegram-канал «Пальчики оближешь!»