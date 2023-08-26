Лето в банках: как приготовить варенье из дыни с лаймом и ванилью

Как сохранить вкус дыни для зимних вечеров? Попробуйте этот рецепт варенья с тонким ароматом ванили и кислинкой лайма.

Ингредиенты

1,5 килограмма дыни (вес в очищенном виде);

полтора лайма;

1,2 килограмма сахара;

2 чайные ложки ванильного экстракта.

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Нарежьте мякоть дыни небольшими кусочками. Мелкой теркой снимите цедру с лаймов, стараясь не затрагивать белый слой под ней. Из мякоти цитруса выжмите сок.

В кастрюле смешайте дыню с сахаром, цедрой, соком и ванильным экстрактом. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 часа.

И только потом поставьте кастрюлю на плиту. Помешивая, доведите содержимое до кипения и снимите пену. Варите на умеренном огне 15–20 минут.

Разлейте варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, переверните, укутайте и остудите. Храните в прохладе до востребования.

По материалам сайта «Лайфхакер».